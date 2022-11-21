Грымза (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Мелодраматический мини-сериал о том, как любовь может преобразить человека до неузнаваемости. У Татьяны блестящая научная карьера, она преподает в престижном техническом институте, обожает свою работу и пользуется уважением коллег. Вот только студенты терпеть ее не могут за бескомпромиссность и между собой называют Грымзой. И однажды один из них придумывает способ задобрить суровую преподавательницу. Он просит своего дядю – свободного художника и донжуана Алексея – соблазнить Татьяну, чтобы та подобрела к очередной сессии и начала делать студентам поблажки. План срабатывает. Вчерашняя Грымза по уши влюбляется в Алексея и становится милой и нежной женщиной. К чему это приведет, расскажет сериал «Грымза» (2022), который можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.

