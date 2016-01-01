Гроза над Тихоречьем. Серия 3
Wink
Сериалы
Гроза над Тихоречьем
1-й сезон
3-я серия

Гроза над Тихоречьем (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.82016, Гроза над Тихоречьем. Серия 3
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лишившемуся работы в одном из НИИ научному сотруднику Павлу Соколову выпадает возможность неплохо подзаработать – по поручению приятеля-бизнесмена он отправляется в сельскую глубинку, где должен уговорить Марию Лошкареву продать еe молочную ферму под бизнес-проект городских воротил. Павел, сам того не замечая, влюбляется в Марию. Теперь ему предстоит сделать нелегкий выбор: не выполнить поручение друга или пойти против совести.

Сериал Гроза над Тихоречьем 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Гроза над Тихоречьем»