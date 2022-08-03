Гроза над Тихоречьем (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Гроза над Тихоречьем. Серия 2
Гроза над Тихоречьем
1-й сезон
2-я серия

8.82016, Гроза над Тихоречьем. Серия 2
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Лишившемуся работы в одном из НИИ научному сотруднику Павлу Соколову выпадает возможность неплохо подзаработать – по поручению приятеля-бизнесмена он отправляется в сельскую глубинку, где должен уговорить Марию Лошкареву продать еe молочную ферму под бизнес-проект городских воротил. Павел, сам того не замечая, влюбляется в Марию. Теперь ему предстоит сделать нелегкий выбор: не выполнить поручение друга или пойти против совести.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

