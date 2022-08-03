Гроза над Тихоречьем (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.82016, Гроза над Тихоречьем. Серия 2
Мелодрама18+
О сериале
Лишившемуся работы в одном из НИИ научному сотруднику Павлу Соколову выпадает возможность неплохо подзаработать – по поручению приятеля-бизнесмена он отправляется в сельскую глубинку, где должен уговорить Марию Лошкареву продать еe молочную ферму под бизнес-проект городских воротил. Павел, сам того не замечая, влюбляется в Марию. Теперь ему предстоит сделать нелегкий выбор: не выполнить поручение друга или пойти против совести.
- БНРежиссёр
Бата
Недич
- ЛЗАктриса
Людмила
Загорская
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- АМАктёр
Андрей
Мостренко
- АЧАктёр
Алексей
Череватенко
- АМАктриса
Алла
Мартынюк
- ЕЗАктриса
Елизавета
Зайцева
- ФГАктёр
Федор
Гуринец
- ВИАктёр
Виталий
Иванченко
- АЛАктриса
Анна
Левченко
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- ВЛПродюсер
Виктория
Лезина
- АТПродюсер
Александр
Ткаченко
- ДЖХудожник
Дмитрий
Жмурко
- ДГМонтажёр
Денис
Гончаров
- РККомпозитор
Руслан
Квинта