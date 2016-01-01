Гроза над Тихоречьем. Серия 1
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Гроза над Тихоречьем
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Гроза над Тихоречьем (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82016, Гроза над Тихоречьем. Серия 1
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Сюжет

Лишившемуся работы в одном из НИИ научному сотруднику Павлу Соколову выпадает возможность неплохо подзаработать – по поручению приятеля-бизнесмена он отправляется в сельскую глубинку, где должен уговорить Марию Лошкареву продать еe молочную ферму под бизнес-проект городских воротил. Павел, сам того не замечая, влюбляется в Марию. Теперь ему предстоит сделать нелегкий выбор: не выполнить поручение друга или пойти против совести.

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