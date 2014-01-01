Грань. Сезон 5. Серия 5
Грань (сериал, 2014) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

9.32014, Fringe
Фантастика, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Спецагент ФБР Оливия Данэм поступает на службу в межведомственное подразделение «Грань», которое занимается серией необъяснимых наукой преступлений под кодовым названием «Схема». К своим расследованиям Оливия подключает безумного ученого Уолтера Бишопа и его одаренного сына Питера.

Страна
США, Канада
Жанр
Мистика, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грань»