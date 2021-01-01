WinkСериалыГород на холме3-й сезон2-я серия
8.42021, City on a Hill
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
Город на холме (сериал, 2021) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Первый сезон скрыт по просьбе правообладателя. В основе сериала лежат реальные события. 1990-е, уровень преступности в Бостоне зашкаливает. На службу в город прибывает чернокожий прокурор — идеалист, планирующий остановить уличные убийства. Ему придется объединиться в тандем с продажным, но опытным ветераном ФБР.
Сериал Город на холме 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ХБРежиссёр
Хагар
Бен-Ашер
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Элдис
Ходж
- ЛЕАктриса
Лорен
Е. Бэнкс
- Актриса
Джилл
Хеннесси
- Актёр
Мэттью
Дель Негро
- АКАктриса
Аманда
Клэйтон
- Актёр
Джон
Доумен
- Актёр
Марк
О’Брайен
- ББАктёр
Блейк
Баумгартнер
- МРАктёр
Марк
Райдер
- ЧМСценарист
Чак
МакЛин
- Продюсер
Бен
Аффлек
- Продюсер
Кевин
Бейкон
- Продюсер
Мэтт
Дэймон
- ЯЙХудожник
Ян
Йерихо
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер