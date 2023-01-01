Город на холме
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Город на холме
8.42019, City on a Hill 3 сезона
Триллеры, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Город на холме (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

3-й сезон

Сюжет

Первый сезон скрыт по просьбе правообладателя. В основе сериала лежат реальные события. 1990-е, уровень преступности в Бостоне зашкаливает. На службу в город прибывает чернокожий прокурор — идеалист, планирующий остановить уличные убийства. Ему придется объединиться в тандем с продажным, но опытным ветераном ФБР. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город на холме»

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