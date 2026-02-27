Горький шоколад (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Горький шоколад. Сезон 1. Серия 5
9.42025, Горький шоколад. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама18+
О сериале

Успешный архитектор и талантливая шоколатье приезжают в город, где они оба потеряли родителей. Мелодрама «Горький шоколад» — сериал о хитросплетениях судеб таких разных людей.

Из-за конфликта с сестрой Соня с удивлением узнает, что выросла в неродной семье. Приемная мать Алевтина рассказывает ей, что они с мужем нашли Соню совсем еще девочкой и уехали в другой город. Вскоре Алевтина умирает, а сестра выгоняет Соню из дома. Теперь девушка решает отправиться в родной Неречинск, чтобы найти родителей. Там она встречает Олега, архитектора и приемного сына видного бизнесмена из Москвы. Он, так же как и Соня, пытается разгадать тайны прошлого.

Как связаны жизни Олега и Сони, вы узнаете, когда будете смотреть «Горький шоколад». Сериал доступен на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

