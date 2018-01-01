Wink
Сериалы
Горький шоколад
Актёры и съёмочная группа сериала «Горький шоколад»

Актёры и съёмочная группа сериала «Горький шоколад»

Режиссёры

Кирилл Седухин

Режиссёр

Актёры

Александра Бурьянова

АктрисаСоня
Кирилл Дыцевич

АктёрОлег
Александр Песков

АктёрДемидов
Сергей Селин

АктёрПротасов

Сценаристы

Дмитрий Грачев

Сценарист
Марина Шихалеева

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Продюсер
Армен Ананикян

Продюсер
Светлана Малахова

Продюсер
Карен Захаров

Продюсер
Ирина Путятина

Продюсер
Наталья Медведева

Продюсер
Юлианна Медведева

Продюсер

Операторы

Владимир Звездочкин

Оператор