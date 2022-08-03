Газун: Звериные приключения (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.32007, Gazoon
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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О сериале
Мультфильм для детей дошкольного возраста. Забавные приключения семерых друзей: слона, птички, змеи, страуса, зебры и двух жирафов. Они живут в далекой африке среди зеленой травы и фиолетовых баобабов, где каждый день происходят удивительные истории. Искрометный юмор, обаятельные герои и красочная 3-D анимация не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb