WinkДетямГазун: Звериные приключения1-й сезон
Газун: Звериные приключения (мультсериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн
8.32007, Gazoon 30 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Мультфильм для детей дошкольного возраста. Забавные приключения семерых друзей: слона, птички, змеи, страуса, зебры и двух жирафов. Они живут в далекой африке среди зеленой травы и фиолетовых баобабов, где каждый день происходят удивительные истории. Искрометный юмор, обаятельные герои и красочная 3-D анимация не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb