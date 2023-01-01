Газун: Звериные приключения
Wink
Детям
Газун: Звериные приключения

Газун: Звериные приключения (мультсериал, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.02007, Gazoon 1 сезон
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мультфильм для детей дошкольного возраста. Забавные приключения семерых друзей: слона, птички, змеи, страуса, зебры и двух жирафов. Они живут в далекой африке среди зеленой травы и фиолетовых баобабов, где каждый день происходят удивительные истории. Искрометный юмор, обаятельные герои и красочная 3-D анимация не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb