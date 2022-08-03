Газун: Звериные приключения. Сезон 1. Серия 15
Wink
Детям
Газун: Звериные приключения
1-й сезон
15-я серия

Газун: Звериные приключения (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

8.32007, Gazoon
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

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О сериале

Мультфильм для детей дошкольного возраста. Забавные приключения семерых друзей: слона, птички, змеи, страуса, зебры и двух жирафов. Они живут в далекой африке среди зеленой травы и фиолетовых баобабов, где каждый день происходят удивительные истории. Искрометный юмор, обаятельные герои и красочная 3-D анимация не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb