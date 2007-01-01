Газун: Звериные приключения (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм для детей дошкольного возраста. Забавные приключения семерых друзей: слона, птички, змеи, страуса, зебры и двух жирафов. Они живут в далекой африке среди зеленой травы и фиолетовых баобабов, где каждый день происходят удивительные истории. Искрометный юмор, обаятельные герои и красочная 3-D анимация не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!



Сериал Газун: Звериные приключения 1 сезон 27 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.