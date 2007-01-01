Газун: Звериные приключения (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Газун: Звериные приключения. Сезон 1. Серия 24
Газун: Звериные приключения
1-й сезон
24-я серия

8.22007, Gazoon
Мультсериалы6+

Мультфильм для детей дошкольного возраста. Забавные приключения семерых друзей: слона, птички, змеи, страуса, зебры и двух жирафов. Они живут в далекой африке среди зеленой травы и фиолетовых баобабов, где каждый день происходят удивительные истории. Искрометный юмор, обаятельные герои и красочная 3-D анимация не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb