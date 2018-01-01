Галка и Гамаюн (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Галка и Гамаюн. Сезон 1. Серия 5
О сериале

История женской дружбы в лице офицеров уголовного розыска Ирины Галко и Юлии Гамаюн. Женская интуиция, проницательность и эмпатия помогают им в расследовании убийств, однако профессиональные навыки парадоксальным образом совершенно не помогают им в личной жизни: Ирина гоняется за мифической любовницей бросившего ее мужа, а Юля близоруко не разглядела, что ее женатый любовник тире коллега изменял не только жене, но и ей, и теперь ее подозревают в покушении на его убийство. Разгребая бардак в личной жизни, они вынуждены выполнять и свои прямые обязанности – раскрывать дела в родном городе.

