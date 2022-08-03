WinkСериалыФутболисты3-й сезон8-я серия
Футболисты (сериал, 2017) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
8.72017, Ballers
Драма, Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+29 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 1
- 18+29 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 2
- 18+28 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 3
- 18+28 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 4
- 18+29 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 5
- 18+29 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 6
- 18+29 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 7
- 18+30 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 8
- 18+28 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 9
- 18+31 мин
Футболисты
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Комедийная драма о жизни профессиональных игроков в американский футбол. Они зарабатывают миллионы, на них молятся фанаты, их показывают в новостях. Но помимо тренировок, пятничных игр и вспышек фотокамер у них есть друзья, семьи и, конечно, проблемы – почти такие же, как у обычных людей.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
КачествоFull HD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДФРежиссёр
Джулиан
Фарино
- Режиссёр
Саймон
Селлан Джонс
- РУРежиссёр
Роб
Уайсс
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- ДДАктёр
Джон
Дэвид Вашингтон
- ДВАктёр
Донован
В. Картер
- ТГАктёр
Трой
Гэрити
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- Актёр
Роб
Кордри
- ЛБАктёр
Лондон
Браун
- ЖСАктриса
Жасмин
Саймон
- КМАктёр
Карл
Макдауэлл
- Актёр
Ричард
Шифф
- Сценарист
Стивен
Левинсон
- РУСценарист
Роб
Уайсс
- ИТСценарист
Ивэн
Т. Рейли
- Продюсер
Питер
Берг
- ИТПродюсер
Ивэн
Т. Рейли
- РУПродюсер
Роб
Уайсс
- ДММонтажёр
Джеффри
М. Вернер
- ДБМонтажёр
Джастин
Бурре
- ТФМонтажёр
Том
Фолиньо
- ДНМонтажёр
Дэррин
Наварро
- ЭХОператор
Энтони
Хардвик
- РТОператор
Родни
Тейлор
- ХРОператор
Хайме
Рейносо
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер