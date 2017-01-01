Футболисты (сериал, 2017) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Комедийная драма о жизни профессиональных игроков в американский футбол. Они зарабатывают миллионы, на них молятся фанаты, их показывают в новостях. Но помимо тренировок, пятничных игр и вспышек фотокамер у них есть друзья, семьи и, конечно, проблемы – почти такие же, как у обычных людей.



Сериал Футболисты 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.