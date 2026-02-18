1977, Фронт за линией фронта. Сезон 1. Серия 2
Военный12+
Фронт за линией фронта (сериал, 1977) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИГРежиссёр
Игорь
Гостев
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актёр
Иван
Лапиков
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- Актриса
Галина
Польских
- Актриса
Валерия
Заклунная
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- ГНАктёр
Георгий
Николаенко
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- Актёр
Владимир
Самойлов
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- СЦСценарист
Семен
Цвигун
- ВГХудожник
Василий
Голиков
- АСХудожник
Александр
Самулекин
- АХОператор
Александр
Харитонов
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер