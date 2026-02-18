Фронт за линией фронта (сериал, 1977) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Фронт за линией фронта. Сезон 1. Серия 2
Фронт за линией фронта
1-й сезон
2-я серия
1977, Фронт за линией фронта. Сезон 1. Серия 2
Военный12+
Прошло два года войны. Отряд особого назначения под командованием майора Млынского, выполняя задания командования, продолжал боевые действия в тылу врага.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

