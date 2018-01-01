Wink
Фронт за линией фронта
Актёры и съёмочная группа сериала «Фронт за линией фронта»

Режиссёры

Игорь Гостев

Режиссёр

Актёры

Вячеслав Тихонов

Актёр
Иван Лапиков

Актёр
Евгений Матвеев

Актёр
Галина Польских

Актриса
Валерия Заклунная

Актриса
Евгений Шутов

Актёр
Георгий Николаенко

Актёр
Юрий Толубеев

Актёр
Владимир Самойлов

Актёр
Владислав Стржельчик

Актёр

Сценаристы

Семен Цвигун

Сценарист

Художники

Василий Голиков

Художник
Александр Самулекин

Художник

Операторы

Александр Харитонов

Оператор

Композиторы

Вениамин Баснер

Композитор