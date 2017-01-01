Фортитьюд (сериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Фортитьюд – крошечный живописный городок на краю света, где никогда не совершалось преступлений. Зверское убийство ученого повергает в шок не только местных жителей, но и ставит в тупик полицию и администрацию. Расследовать загадочное дело приезжает опытный детектив из Британии.



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