Биография

Сэм Миллер — английский телевизионный актер, продюсер и режиссер. Номинант премии «Эмми» за выдающуюся режиссерскую работу над картиной «Лютер». Знаменитый кинодеятель работает с лондонской продюсерской компанией Mustard Film Company. В качестве актера Сэма Миллера можно увидеть в ролях: Кристиана в картине «Убийство Восток – убийство Запад», Принца Эндрю в «Ферги и Эндрю: за дверями дворца», рассказчика в ленте «Кракатау: последние дни». Продюсировал фильмы «Слоновий сок», «Стойкость», «Партизан» и «Реллик». Первой режиссерской работой кинодеятеля стал телесериал «Остановка сердца», выходивший на экраны в 1995 году. В сериале «Эта жизнь» 1996 года он является режиссером-постановщиком. Как режиссер Сэм Миллер развивался довольно стремительно, потому в его фильмографии уже более 20 серьезных проектов. Среди фильмов Миллера особенно важно отметить мини-сериал «Лютер», который принес ему мировую известность.