Фортитьюд (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
2017, Fortitude 10 серий
Драма, Мистика18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
ДТП на леднике приводит к обнаружению обезглавленного тела. Судебная медэкспертиза показывает, что это могло быть убийство. Тем временем в Фортитьюд приплывает рыбак Майкл Леннокс в надежде на удачный отлов редкого арктического краба, стоимостью свыше 13 долларов за фунт. Но кто-то из конкурентов поджигает его судно, срывая план. Винсент намерен вернуться в Лондон, но прежде хочет рассказать о своих чувствах Натали. Хилдер должна заменить губернатора Фортитьюд. Поиски пропавших людей на леднике приводят к неожиданным выводам.
2 сезон британского детективного сериала «Фортитьюд» смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрМистика, Драма
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ХМРежиссёр
Хетти
Макдональд
- СМРежиссёр
Сэм
Миллер
- Режиссёр
Ник
Харран
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- СГАктриса
Софи
Гробель
- Актёр
Стэнли
Туччи
- БХАктёр
Бьёдн
Хлинур Харальдссон
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- МНАктриса
Миа
Нильсен-Ексен
- Актёр
Люк
Тредэвэй
- АМАктриса
Александра
Моэн
- Актриса
Вероника
Эчеги
- ДБАктёр
Даррен
Бойд
- СДСценарист
Саймон
Дональд
- СДПродюсер
Саймон
Дональд
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- ГШОператор
Гари
Шоу
- ДКОператор
Джон
Конрой
- БФКомпозитор
Бен
Фрост