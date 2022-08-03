Wink
Фортитьюд
2-й сезон

Фортитьюд (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

2017, Fortitude 10 серий
Драма, Мистика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

ДТП на леднике приводит к обнаружению обезглавленного тела. Судебная медэкспертиза показывает, что это могло быть убийство. Тем временем в Фортитьюд приплывает рыбак Майкл Леннокс в надежде на удачный отлов редкого арктического краба, стоимостью свыше 13 долларов за фунт. Но кто-то из конкурентов поджигает его судно, срывая план. Винсент намерен вернуться в Лондон, но прежде хочет рассказать о своих чувствах Натали. Хилдер должна заменить губернатора Фортитьюд. Поиски пропавших людей на леднике приводят к неожиданным выводам.

2 сезон британского детективного сериала «Фортитьюд» смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Мистика, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фортитьюд»