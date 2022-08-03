Фортитьюд (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

ДТП на леднике приводит к обнаружению обезглавленного тела. Судебная медэкспертиза показывает, что это могло быть убийство. Тем временем в Фортитьюд приплывает рыбак Майкл Леннокс в надежде на удачный отлов редкого арктического краба, стоимостью свыше 13 долларов за фунт. Но кто-то из конкурентов поджигает его судно, срывая план. Винсент намерен вернуться в Лондон, но прежде хочет рассказать о своих чувствах Натали. Хилдер должна заменить губернатора Фортитьюд. Поиски пропавших людей на леднике приводят к неожиданным выводам.



2 сезон британского детективного сериала «Фортитьюд» смотреть онлайн можно на Wink.

