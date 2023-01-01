Биография

Саймон Дональд – актер, продюсер, автор сценариев и режиссер. В 2007 году номинировался на награды RTS Television Award и BAFTA TV Award. О биографии и творческом пути Саймона Дональда известно немногое. Он – человек с разносторонними талантами, занимающийся разработкой сценариев, продюсированием и игрой в сериалах. Также имеет опыт в режиссуре. Начиная с 1991 года Саймон Дональд участвовал в создании более 20 сериалов и фильмов, произведенных преимущественно в Великобритании. Среи сериалов и фильмов Саймона Дональда, в которых актер исполнял роли, наиболее примечательны сериалы «Фортитьюд» (снимался с 2015 по 2018 годы, в нем актер участвовал в создании сценария, продюсировании и сыграл персонажа Neil McIndoe), «Новые приключения Робин Гуда» (Гилл Физергил), «Айвенго» (Луи Уинкельбранд), «Бездна» (исполнил роль Доктора Кристиансона, был одним из продюсеров), «Ультрафиолет» (муж Мэрион), Таггерт (Эндрю Макнайт), «Сценарий»(Артур) и «Один экран» (Эйден), фильм «Адвокат дьявола» (Доктор Джованни). По сценариям Саймона Дональда сняты сериалы «Низкое зимнее солнце» (два одноименных сериала: первый вышел в 2006 году, второй – в 2013-м) и «Красивые существа».