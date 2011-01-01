Фарт. Сезон 1. Серия 9
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Фарт (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

7.52011, Luck
Драмы18+

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Сюжет

История из мира лошадиных скачек и людей, с ним связанных — владельцев лошадей, игроков, жокеев и участников тотализаторов, а также об изнанке этого спорта — о том, что происходит на учебных заездах и в стойлах лошадей.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фарт»