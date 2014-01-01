Фанаты. Сезон 1. Серия 19
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Фанаты (сериал, 2014) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

8.42014, Фанаты. Сезон 1. Серия 19
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На первый взгляд герои этой программы ничем не выделяются из толпы. Всё, как и должно быть у мужчины: работа, семья, друзья и увлечения. Но в определённый момент эти обычные парни превращаются в агрессивную свору с особым языком, сложными законами и собственным культом — культом футбола.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
23 мин / 00:23

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