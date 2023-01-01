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Фанаты (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.02014, Фанаты 1 сезон
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На первый взгляд герои этой программы ничем не выделяются из толпы. Всё, как и должно быть у мужчины: работа, семья, друзья и увлечения. Но в определённый момент эти обычные парни превращаются в агрессивную свору с особым языком, сложными законами и собственным культом — культом футбола.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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