Фанаты (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

На первый взгляд герои этой программы ниче�м не выделяются из толпы. Всё, как и должно быть у мужчины: работа, семья, друзья и увлечения. Но в определённый момент эти обычные парни превращаются в агрессивную свору с особым языком, сложными законами и собственным культом — культом футбола.



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