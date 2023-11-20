Фанаты (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.62014, Фанаты. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
О сериале
На первый взгляд герои этой программы ничем не выделяются из толпы. Всё, как и должно быть у мужчины: работа, семья, друзья и увлечения. Но в определённый момент эти обычные парни превращаются в агрессивную свору с особым языком, сложными законами и собственным культом — культом футбола.