Фанаты (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

На первый взгляд герои этой программы ничем не выделяются из толпы. Всё, как и должно быть у мужчины: работа, семья, друзья и увлечения. Но в определённый момент эти обычные парни превращаются в агрессивную свору с особым языком, сложными законами и собственным культом — культом футбола.

