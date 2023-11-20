Фанаты. Сезон 1. Серия 10
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Фанаты (сериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.62014, Фанаты. Сезон 1. Серия 10
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На первый взгляд герои этой программы ничем не выделяются из толпы. Всё, как и должно быть у мужчины: работа, семья, друзья и увлечения. Но в определённый момент эти обычные парни превращаются в агрессивную свору с особым языком, сложными законами и собственным культом — культом футбола.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
22 мин / 00:22

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