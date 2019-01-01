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Эпоха кино (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2019, The Movies
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Том Хэнкс и Гари Гоэцман представляют: все, что вы хотели знать о своих любимых фильмах, но боялись спросить. Главные режиссеры планеты, основополагающие ленты и хроники их создания: этот проект — отличный подарок для тех, кому интересно, что творится за кадром великих картин.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Актёр
Пол
Томас Андерсон
- Актёр
Эдгар
Райт
- Актёр
Брэд
Бёрд
- БМАктёр
Бен
Манкевич
- КТАктёр
Кеннет
Туран
- ЭНАктриса
Эми
Николсон
- АД�Актёр
Алонзо
Дюральд
- НГАктёр
Нил
Гэблер
- РГАктриса
Рени
Грэхэм
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Том
Хэнкс
- СФПродюсер
Сара
Фили
- Продюсер
Гари
Гетцман
- БКХудожник
Брайан
Кэрролл
- ИБМонтажёр
Инбал
Б. Лесснер
- ДНОператор
Джек
Ни
- БНКомпозитор
Блейк
Нили