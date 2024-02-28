Энигма (сериал, 2010) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

«Энигма» - вымышленное секретное подразделение. В ведении отдела находятся самые таинственные явления, представляющие потенциальную угрозу. Такие явления принято называть «паранормальными».



Сотрудникам «Энигмы» хорошо известно, что у каждого из подобных явлений есть своя логика. Если ее понять, то таинственные силы можно нейтрализовать, либо, а, может быть, и извлечь из них немалую пользу. Понятно, что такая задача по плечу только талантливым, хорошо образованным людям, обладающим, к тому же, незаурядными детективными способностями.



Таковы главные герои Олег Корзун, Владимир Власов и Анна Савина. Все трое - очень разные, но их отличает преданность делу и увлеченность, поэтому руководство «Энигмы» поручает им самые сложные дела. Нередко эти дела оказываются продолжением тех исследований, которыми в 30-е годы занимался легендарный, но реально существовавший Спецотдел ВЧК, возглавляемый реально существовавшим Глебом Бокием.



Долгое время «энигмисты» не подозревают о том, что для руководителя их подразделения главной целью является поиск контактов с легендарной страной, которую во все времена называли по-разному - от Шамбалы до Беловодья...

