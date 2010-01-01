Энигма (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
«Энигма» - вымышленное секретное подразделение. В ведении отдела находятся самые таинственные явления, представляющие потенциальную угрозу. Такие явления принято называть «паранормальными».
Сотрудникам «Энигмы» хорошо известно, что у каждого из подобных явлений есть своя логика. Если ее понять, то таинственные силы можно нейтрализовать, либо, а, может быть, и извлечь из них немалую пользу. Понятно, что такая задача по плечу только талантливым, хорошо образованным людям, обладающим, к тому же, незаурядными детективными способностями.
Таковы главные герои Олег Корзун, Владимир Власов и Анна Савина. Все трое - очень разные, но их отличает преданность делу и увлеченность, поэтому руководство «Энигмы» поручает им самые сложные дела. Нередко эти дела оказываются продолжением тех исследований, которыми в 30-е годы занимался легендарный, но реально существовавший Спецотдел ВЧК, возглавляемый реально существовавшим Глебом Бокием.
Долгое время «энигмисты» не подозревают о том, что для руководителя их подразделения главной целью является поиск контактов с легендарной страной, которую во все времена называли по-разному - от Шамбалы до Беловодья...
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
- МРРежиссёр
Марина
Рудкевич
- ЮЮРежиссёр
Ю.
Юлина
- ЮМАктёр
Юрий
Маслак
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- ВЯАктёр
Вячеслав
Яковлев
- СДАктёр
Саид
Дашук-Нигматулин
- ВМАктёр
Владимир
Михайлов
- АМАктёр
Александр
Мякушко
- СШАктёр
Сергей
Шевченко
- КДАктёр
Константин
Демидов
- АЗАктёр
Андрей
Зайцев
- АНАктёр
Александр
Новик
- ВГСценарист
Владимир
Громов
- АССценарист
Алексей
Сашин
- ГМСценарист
Герман
Молчанов
- МВПродюсер
Михаил
Волобуев
- ДЛПродюсер
Денис
Ларионов
- МТХудожница
Мария
Турская
- ИКХудожница
Ирина
Крылова
- МГОператор
Михаил
Глухов
- СККомпозитор
Стас
Курбатский