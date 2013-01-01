Два Ивана (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Два Ивана. Серия 2
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Сюжет
По возвращении из армии Иван Захаров проводит ночь с влюбленной в него Таней, дочерью участкового. Наутро отец Тани видит их вдвоем и требует, чтобы Иван женился на девушке. Иван вынужден согласиться, хотя в другом городе его ждет беременная невеста Оля. В день свадьбы Ивана и Тани в село приезжает Оля, видит, что ее возлюбленный обманул ее. У нее начинаются преждевременные роды.
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