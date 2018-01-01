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Дубль два (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2018, Take Two
Триллер, Криминал18+

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О сериале

После выхода из рехаба телезвезда Сэм пытается вернуться в шоу-бизнес. Ради новой роли она устраивается помощницей частного детектива, чтобы узнать профессию своей героини изнутри. Актерские навыки Сэм оказываются весьма полезны в сыскном деле.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дубль два»