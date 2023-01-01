Дубль два
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Дубль два

Дубль два (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Take Two 1 сезон
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После выхода из рехаба телезвезда Сэм пытается вернуться в шоу-бизнес. Ради новой роли она устраивается помощницей частного детектива, чтобы узнать профессию своей героини изнутри. Актерские навыки Сэм оказываются весьма полезны в сыскном деле.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дубль два»

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