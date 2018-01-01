Другой (2018). Серия 4
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Другой (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, Другой (2018). Серия 4
Мелодрамы18+

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Сюжет

Танцовщица Полина пережила трагедию и разучилась мечтать. В поисках новой мечты она приезжает к родне в Буковель, где еe ждeт безответно влюблeнный друг. Но встреча с таинственным незнакомцем переворачивает жизнь девушки — встанет ли его репутация на пути у любви?

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Информация

Страна
Украина
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Другой (2018)»