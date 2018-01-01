Другой (2018) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Танцовщица Полина пережила трагедию и разучилась мечтать. В поисках новой мечты она приезжает к родне в Буковель, где еe ждeт безответно влюблeнный друг. Но встреча с таинственным незнакомцем переворачивает жизнь девушки — встанет ли его репутация на пути у любви?

