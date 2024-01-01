Дракошия (мультсериал, 2024) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Детский мультсериал о небесной стране, где живут маленькие волшебные существа, каждый день сталкивающиеся с новыми удивительными вещами.
Высоко в облаках под присмотром мудрого дерева по имени дедушка Рубус живут дракоши. Каждый из них обладает разными магическими способностями, среди которых есть скорость, сила, техника, творчество, пузыри и даже оживление. Но все дракоши еще совсем юные, и то и дело сталкиваются с задачами, которые им еще не по зубам. Например, они не могут найти мяч, построить игровую площадку, собрать урожай и придумать, что подарить на день рождения подруге. Но у дедушки Рубуса для ребят всегда находится нужный подарок, который натолкнет их на правильные выводы и поможет выйти из затруднений.
Попасть в их волшебный мир можно, если смотреть мультсериал «Дракошия» 2022 года онлайн на Wink.
Сериал Дракошная икота 2 сезон 23 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
- МКРежиссёр
Мария
Конева
- АМРежиссёр
Артур
Меркулов
- ВГРежиссёр
Владимир
Герасимов
- НЮРежиссёр
Никита
Юров
- ЕФАктриса
Ева
Финкельштейн
- АСАктриса
Алёна
Созинова
- ВЭАктриса
Василиса
Эльдарова
- АКАктёр
Антон
Колесников
- АВАктёр
Алексей
Войтюк
- АСАктриса
Алиса
Смирнова
- ОКСценарист
Олег
Козырев
- АШСценарист
Аркадий
Шумарин
- ОРСценарист
Олег
Рой
- АМПродюсер
Альбина
Мухаметзянова
- ДАПродюсер
Дмитрий
Аверкиев
- НИПродюсер
Надежда
Истимирова
- ДИПродюсер
Дарья
Ильина
- СДХудожница
Стефания
Двояк
- ДКХудожница
Дарья
Кантемирова
- ВГХудожник
Владимир
Герасимов
- АКХудожница
Анна
Кузнецова
- СБМонтажёр
Светлана
Беспалова
- ДТМонтажёр
Дмитрий
Тарасов
- ЯММонтажёр
Яна
Мартыненко
- АДМонтажёр
Антон
Денисов
- ПЕКомпозитор
Павел
Евлахов
- ЕСКомпозитор
Егор
Сидоренко