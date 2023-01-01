Дракошия (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Детский мультсериал о небесной стране, где живут маленькие волшебные существа, каждый день сталкивающиеся с новыми удивительными вещами.



Высоко в облаках под присмотром мудрого дерева по имени дедушка Рубус живут дракоши. Каждый из них обладает разными магическими способностями, среди которых есть скорость, сила, техника, творчество, пузыри и даже оживление. Но все дракоши еще совсем юные, и то и дело сталкиваются с задачами, которые им еще не по зубам. Например, они не могут найти мяч, построить игровую площадку, собрать урожай и придумать, что подарить на день рождения подруге. Но у дедушки Рубуса для ребят всегда находится нужный подарок, который натолкнет их на правильные выводы и поможет выйти из затруднений.



