Долина муми-троллей (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Мультсериал по мотивам книг финской писательницы Туве Янссон об очаровательных существах, похожих на бегемотов, и их друзьях. Добро пожаловать в Муми-дол – место, где проживают юный Муми-тролль, его семья и товарищи. Обладая богатой фантазией, подросток умеет превращать самые обычные занятия в настоящие приключения, а помогают ему в этом озорной Снусмумрик, мечтательная Фрекен Снорк, непослушная Малышка Мю и трусоватый Снифф. Вместе с ними Муми-тролль познает окружающий мир и взрослеет, все увереннее двигаясь в сторону совершеннолетия, приближение которого заставляет героя ломать голову над множеством вопросов, знакомых большинству подростков. можно смотреть онлайн

