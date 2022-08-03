WinkДетямДолина муми-троллей1-й сезон
Долина муми-троллей (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.42019, Moominvalley 13 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Мультсериал по мотивам книг финской писательницы Туве Янссон об очаровательных существах, похожих на бегемотов, и их друзьях. Добро пожаловать в Муми-дол – место, где проживают юный Муми-тролль, его семья и товарищи. Обладая богатой фантазией, подросток умеет превращать самые обычные занятия в настоящие приключения, а помогают ему в этом озорной Снусмумрик, мечтательная Фрекен Снорк, непослушная Малышка Мю и трусоватый Снифф. Вместе с ними Муми-тролль познает окружающий мир и взрослеет, все увереннее двигаясь в сторону совершеннолетия, приближение которого заставляет героя ломать голову над множеством вопросов, знакомых большинству подростков. можно смотреть онлайн
СтранаВеликобритания, Финляндия
ЖанрСемейный, Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Бокс
- ДГРежиссёр
Джей
Грэйс
- Актриса
Бел
Паули
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Мэтт
Берри
- Актёр
Уорвик
Дэвис
- ЭЭАктёр
Эдвин
Эндре
- АГАктриса
Акия
Генри
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- МСАктриса
Мария
Сид
- ИОАктриса
Икуэ
Отани
- ИТАктёр
Иссэй
Такахаси
- МХСценарист
Марк
Хакерби
- НОСценарист
Ник
Остлер
- СБСценарист
Стив
Бокс
- МЭПродюсер
Мэрион
Эдвардс
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ЕХАктриса дубляжа
Екатерина
Хлыстова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АААктёр дубляжа
Андрей
Арчаков
- ГСХудожник
Генри
Ст. Леджер
- ЯСКомпозитор
Ярмо
Саари
- СККомпозитор
Самули
Косминен
- ПККомпозитор
Пекка
Куусисто