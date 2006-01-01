Доктор Хаус (сериал, 2006) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Доктор Хаус. Сезон 3. Серия 2
Сериалы
Доктор Хаус
3-й сезон
2-я серия

9.62006, House, M.D.
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Легендарный медицинский сериал о враче-мизантропе. Заведующий диагностическим отделением принстонской больницы Грегори Хаус нервирует коллег своим тяжелым характером, но равных в обнаружении и лечении даже самых сложных болезней ему попросту нет.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.7 IMDb

