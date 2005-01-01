Доктор Хаус. Сезон 2. Серия 22
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Доктор Хаус
2-й сезон
22-я серия

Доктор Хаус (сериал, 2005) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

9.62005, House, M.D.
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Легендарный медицинский сериал о враче-мизантропе. Заведующий диагностическим отделением принстонской больницы Грегори Хаус нервирует коллег своим тяжелым характером, но равных в обнаружении и лечении даже самых сложных болезней ему попросту нет.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные, Детективы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Хаус»

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