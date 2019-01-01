Доктор-детектив (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дорама о Центре недиагностированных заболеваний, расследующем загадочные происшествия на производстве, которые большие компании стараются замять. Выпускница Гарварда То Чунын когда-то работала на крупную корпорацию, но ее уволили за чрезмерную любознательность и желание докопаться до истины. С тех пор она зарабатывает на жизнь, в частном порядке помогая нерадивым владельцам производств скрывать нарушения, которые привели к травмам работников. Во время одного из таких дел на нее выходят сотрудники Центра недиагностированных заболеваний — организации, которая стремится вывести зарвавшиеся корпорации на чистую воду. ЦНЗ убеждает Чунын присоединиться к ним — о ее работе в организации расскажет дорама «Доктор-детектив» (2019), которую можно смотреть онлайн с русской озвучкой на Wink.
Сериал Доктор-детектив 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Детектив
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
- ПЧРежиссёр
Пак
Чун-у
- ПЧАктриса
Пак
Чин-хи
- ЛГАктёр
Ли
Ги-у
- ПТАктёр
Пон
Тхэ-гю
- ПЧАктриса
Пак
Чи-ён
- ПКАктёр
Пак
Кын-хён
- РХАктриса
Рю
Хён-гён
- ЛЁАктриса
Ли
Ён-джин
- МФАктриса
Мина
Фудзи
- ПНАктриса
Пэ
Ну-ри
- КТАктёр
Квак
Тон-ён
- СЮСценарист
Сон
Юн-хи
- АКАктриса дубляжа
Алена
Козлова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов