Доктор-детектив (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+57 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 1
- 18+56 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 2
- 18+58 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 3
- 18+56 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 9
- 18+60 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 11
- 18+57 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 12
- 18+57 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 13
- 18+58 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 14
- 18+56 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 15
- 18+58 мин
Доктор-детектив
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Дорама о Центре недиагностированных заболеваний, расследующем загадочные происшествия на производстве, которые большие компании стараются замять. Выпускница Гарварда То Чунын когда-то работала на крупную корпорацию, но ее уволили за чрезмерную любознательность и желание докопаться до истины. С тех пор она зарабатывает на жизнь, в частном порядке помогая нерадивым владельцам производств скрывать нарушения, которые привели к травмам работников. Во время одного из таких дел на нее выходят сотрудники Центра недиагностированных заболеваний — организации, которая стремится вывести зарвавшиеся корпорации на чистую воду. ЦНЗ убеждает Чунын присоединиться к ним — о ее работе в организации расскажет дорама «Доктор-детектив» (2019), которую можно смотреть онлайн с русской озвучкой на Wink.
Сериал Доктор-детектив 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Детектив
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- ПЧРежиссёр
Пак
Чун-у
- ПЧАктриса
Пак
Чин-хи
- ЛГАктёр
Ли
Ги-у
- ПТАктёр
Пон
Тхэ-гю
- ПЧАктриса
Пак
Чи-ён
- ПКАктёр
Пак
Кын-хён
- РХАктриса
Рю
Хён-гён
- ЛЁАктриса
Ли
Ён-джин
- МФАктриса
Мина
Фудзи
- ПНАктриса
Пэ
Ну-ри
- КТАктёр
Квак
Тон-ён
- СЮСценарист
Сон
Юн-хи
- АКАктриса дубляжа
Алена
Козлова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов