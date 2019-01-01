Доктор-детектив. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Доктор-детектив
1-й сезон
15-я серия

Доктор-детектив (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

8.72019, DOCTOR DETECTIVE
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дорама о Центре недиагностированных заболеваний, расследующем загадочные происшествия на производстве, которые большие компании стараются замять. Выпускница Гарварда То Чунын когда-то работала на крупную корпорацию, но ее уволили за чрезмерную любознательность и желание докопаться до истины. С тех пор она зарабатывает на жизнь, в частном порядке помогая нерадивым владельцам производств скрывать нарушения, которые привели к травмам работников. Во время одного из таких дел на нее выходят сотрудники Центра недиагностированных заболеваний — организации, которая стремится вывести зарвавшиеся корпорации на чистую воду. ЦНЗ убеждает Чунын присоединиться к ним — о ее работе в организации расскажет дорама «Доктор-детектив» (2019), которую можно смотреть онлайн с русской озвучкой на Wink.

Сериал Доктор-детектив 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb