Договорняк (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Любители ставок придумывают схему с гарантированным выигрышем. Авантюрная драма «Договорняк» — сериал, основанный на реальных событиях, потрясших Швецию.
Боссе — паренек из маленького шведского городка Питео. После трагической смерти младшего брата Боссе мечтает о чем-то большем, чем скучная работа со скромной зарплатой. Он хочет зарабатывать большие деньги на ставках и вместе с друзьями начинает разрабатывать схемы того, как выигрывать по-крупному. Начинают они со скачек, затем переходят на тотализаторы, однако даже тщательная подготовка и анализ игроков не всегда дают ожидаемый результат. Но вот однажды Боссе узнает о схеме, при которой команды договариваются проиграть, чтобы позже сорвать большой куш.
Как долго ему удастся обманывать систему, вы узнаете из сериала «Договорняк» (2025), доступного на видеосервисе Wink.
СтранаШвеция
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
- ПЭРежиссёр
Патрик
Эклунд
- ЙОРежиссёр
Йенс
Остберг
- ЙСАктёр
Йозефин
Сонк
- ЭБАктёр
Эдвин
Бредефелдт
- СШАктриса
Сара
Ширпи
- Актриса
Ева
Меландер
- БЭАктёр
Бьорн
Эльгерд
- ДМСценарист
Деннис
Магнуссон
- АКПродюсер
Анна
Кронеман
- АЭПродюсер
Андреас
Эмануэльссон
- АБПродюсер
Анетт
Брантин
- ЙДПродюсер
Йоран
Данастен
- КГХудожница
Карин
Грай
- ФЭХудожник
Фурудаль
Эль
- ЛЭХудожница
Линн
Эклунд
- ЛВХудожница
Лене
Виллумсен
- АТКомпозитор
Андреас
Тенгблад