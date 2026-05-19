Любители ставок придумывают схему с гарантированным выигрышем. Авантюрная драма «Договорняк» — сериал, основанный на реальных событиях, потрясших Швецию.



Боссе — паренек из маленького шведского городка Питео. После трагической смерти младшего брата Боссе мечтает о чем-то большем, чем скучная работа со скромной зарплатой. Он хочет зарабатывать большие деньги на ставках и вместе с друзьями начинает разрабатывать схемы того, как выигрывать по-крупному. Начинают они со скачек, затем переходят на тотализаторы, однако даже тщательная подготовка и анализ игроков не всегда дают ожидаемый результат. Но вот однажды Боссе узнает о схеме, при которой команды договариваются проиграть, чтобы позже сорвать большой куш.



Как долго ему удастся обманывать систему, вы узнаете из сериала «Договорняк» (2025), доступного на видеосервисе Wink.

