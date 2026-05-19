Договорняк (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Любители ставок придумывают схему с гарантированным выигрышем. Авантюрная драма «Договорняк» — сериал, основанный на реальных событиях, потрясших Швецию.
Боссе — паренек из маленького шведского городка Питео. После трагической смерти младшего брата Боссе мечтает о чем-то большем, чем скучная работа со скромной зарплатой. Он хочет зарабатывать большие деньги на ставках и вместе с друзьями начинает разрабатывать схемы того, как выигрывать по-крупному. Начинают они со скачек, затем переходят на тотализаторы, однако даже тщательная подготовка и анализ игроков не всегда дают ожидаемый результат. Но вот однажды Боссе узнает о схеме, при которой команды договариваются проиграть, чтобы позже сорвать большой куш.
Как долго ему удастся обманывать систему, вы узнаете из сериала «Договорняк» (2025), доступного на видеосервисе Wink.
СтранаШвеция
ЖанрСпортивный, Драма
Рейтинг
- ПЭРежиссёр
Патрик
Эклунд
- ЙОРежиссёр
Йенс
Остберг
- ЙСАктёр
Йозефин
Сонк
- ЭБАктёр
Эдвин
Бредефелдт
- СШАктриса
Сара
Ширпи
- Актриса
Ева
Меландер
- БЭАктёр
Бьорн
Эльгерд
- ДМСценарист
Деннис
Магнуссон
- АКПродюсер
Анна
Кронеман
- АЭПродюсер
Андреас
Эмануэльссон
- АБПродюсер
Анетт
Брантин
- ЙДПродюсер
Йоран
Данастен
- КГХудожница
Карин
Грай
- ФЭХудожник
Фурудаль
Эль
- ЛЭХудожница
Линн
Эклунд
- ЛВХудожница
Лене
Виллумсен
- АТКомпозитор
Андреас
Тенгблад